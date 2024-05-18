الأهلي يتقدم على أبها بهدفين في الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أبها بهدفين دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين بالدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي الأهلي مع أبها على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في الجولة الثانية والثلاثين من دوري روشن السعودي.

وسجل فراس البريكان لاعب الأهلي الهدف الأول لفريقه في شباك أبها بالدقيقة 8، فيما عزز زياد الجهني تقدم الراقي بالهدف الثاني في الدقيقة 45+1.

ودخل الأهلي هذه المباراة وهو يتواجد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 58 نقطة في رصيده، حصيلة 31 مباراة، حيث فاز في 17 لقاء، وتعادل في 7 مواجهات وخسر مثلهم.

وعلى الجانب الآخر يتواجد أبها في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في جعبته 29 نقطة، جمعهم من 31 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات، وتعادل في 5 مواجهات، بينما خسر في 18 مرات