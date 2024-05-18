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فريق التحرير

18 مايو 2024

إبداع على شواطئ جزيرة أمهات.. أسبوع البحر الأحمر للموضة يُختتم بنجاح باهر

منوعات
إبداع على شواطئ جزيرة أمهات.. أسبوع البحر الأحمر للموضة يُختتم بنجاح باهر

اُختتمت، اليوم السبت، على شواطئ جزيرة أمهات بمنطقة البحر الأحمر، فعاليات أسبوع البحر الأحمر للموضة الذي نظمته هيئة الأزياء السعودية على مدى ثلاثة أيام.

وشهد العرض الختامي حضورًا كبيرًا من المهتمين بقطاع الأزياء محليًا وإقليميًا وعالميًا، حيث تم تقديم آخر إبداعات المصممين السعوديين والعرب وعلامات تجارية عالمية في مجال الأزياء والموضة.

نجاح باهر وإشادة الحاضرين

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك بشكماك، أن أسبوع البحر الأحمر للموضة حقق أهدافه بكل جدارة، وذلك بناءً على ردود الفعل الإيجابية من الحضور وخبراء الموضة وصناعة الأزياء.

وأضاف بشكماك أن المصممين السعوديين والسعوديات كانوا المحور الرئيسي لهذا الحدث العالمي، وقدمت عروضهم إبداعًا وابتكارًا نال إعجاب الجميع.

جمال البحر الأحمر يُزين العروض

تميزت عروض الأزياء بانسجامها مع جمال البحر الأحمر الخلاب، حيث أقيمت على شواطئ جزر مختلفة، مما أضفى عليها لمسة جمالية خاصة، وتناغم هدوء أمواج البحر مع إبداع المصممين، ليخلق تجربة استثنائية للضيوف.

فرصة للمصممين السعوديين

سعى أسبوع البحر الأحمر للموضة إلى منح المصممين السعوديين الفرصة لعرض إبداعاتهم أمام خبراء عالميين في هذا المجال، واكتساب الخبرة والتواصل مع أسواق جديدة.

وقد لاقت العلامات التجارية السعودية المشاركة إعجاب الحاضرين، ونالت تصاميمها تقييمًا عالٍ من قبل خبراء ومهتمين بالموضة.

فعاليات متنوعة

تضمن أسبوع البحر الأحمر للموضة العديد من الفعاليات، مثل عروض الأزياء وورش العمل والندوات، بهدف تعزيز حضور المملكة العربية السعودية على خريطة صناعة الأزياء العالمية.

وتسعى هيئة الأزياء من خلال هذه الفعاليات إلى تعزيز مكانة المملكة على الصعيد العالمي، وخلق فرص جديدة للمصممين السعوديين للتواصل مع أسواق جديدة.

وأثبت أسبوع البحر الأحمر للموضة نجاحه في تسليط الضوء على إبداع المصممين السعوديين، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز رئيسي لصناعة الأزياء في المنطقة.

 

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