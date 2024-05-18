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فريق التحرير

18 مايو 2024

إنجاز وطني.. طلاب السعودية يحصدون 114 ميدالية وجائزة في “آيسف” و”آيتكس”

محليات
إنجاز وطني.. طلاب السعودية يحصدون 114 ميدالية وجائزة في “آيسف” و”آيتكس”

في إنجاز وطني جديد، حصد طلاب وطالبات المملكة المشاركون في أكبر مُسابقتين عالميتين للعلوم والهندسة والاختراع والابتكار “آيسف 2024” و “آيتكس 2024″، 114 ميدالية وجائزة كبرى وخاصة، مواصلين بذلك إنجازاتهم السابقة التي حققوها في ذات المُسابقتين بنسخها الماضية.

ويُضاف هذا الإنجاز الجديد إلى قائمة مُنجزات أبناء وبنات الوطن، وتمثيلهم المملكة بشكل مشرّف يعكس ما وصلت إليه المواهب الوطنية من تنافسية عالية مع نظرائهم من جميع دول العالم، بفضل من الله ثم برعاية ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة تحقيقًا لمُستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030.

كما يأتي هذا الإنجاز ليُترجم الجهود المُشتركة للمؤسسات التعليمية والخاصة التي تقودها وزارة التعليم بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” وأكاديمية طويق ومدارس مسك، لتأهيل الطلبة وتنمية مواهبهم وقدراتهم؛ ليواصلوا تمثيل المملكة في المحافل الدولية والعالمية بشكل مُتميز يعكس ما تحظى به المملكة من مكانة رائدة ومُتقدمة في مجال العلوم والتقنية والهندسة والاختراع والابتكار.

وحصد طلبة المملكة 27 جائزة في معرض “ريجينيرون” الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2024” في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، منها 9 جوائز خاصة، إضافةً إلى 18 جائزة كبرى، حصل فيها الطلبة على جائزتين في المركز الثاني للطالب حمد الحسيني إدارة تعليم الرياض في مجال الطاقة، والطالبة عبير اليوسف إدارة تعليم الأحساء في مجال الكيمياء.

و6 جوائز في المركز الثالث لكل من: إلياس خان من إدارة تعليم مكة المكرمة في مجال الطب الحيوي والعلوم الصحية، وسليمان المسند ولطيفة الغنام من إدارة تعليم الشرقية في مجال الطاقة، وتركي الدلامي من إدارة تعليم الشرقية في مجال الهندسة البيئية، وتهاني أحمد من إدارة تعليم الشرقية في مجال علم المواد، وليلى زواوي من إدارة تعليم الرياض في مجال العلوم الطبية الانتقالية.

وتمكّن المنتخب السعودي للعلوم والهندسة من الفوز بعدد 10 جوائز في المركز الرابع لكل من: ناصر الصويان من إدارة تعليم القصيم في مجال الهندسة الطبية الحيوية، ولانا المزروعي من إدارة تعليم مكة المكرمة في مجال علم الأحياء الخلوية والجزئية، ويارا القاضي من إدارة تعليم الشرقية، ويارا البكري من إدارة تعليم مكة المكرمة في مجال علوم الأرض والبيئة، وشهد المطلق من إدارة تعليم الشرقية في مجال الطاقة، وأسماء القصير من إدارة تعليم الرياض في مجال الهندسة البيئية، وأريج القرني من إدارة تعليم مكة المكرمة، ولانا الفهيد من إدارة تعليم الرياض في علم المواد، وليان المالكي من إدارة تعليم الشرقية، وتمارا راضي من إدارة تعليم مكة المكرمة في علوم النبات.

كما فاز طلاب وطالبات المملكة بعدد 87 ميدالية ذهبية وفضية وجوائز كبرى وخاصة ضمن 48 مشروعاً في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا “آيتكس 2024م” في ماليزيا، حيث حصد 3 جوائز كبرى كل من: لمياء العتيبي من إدارة تعليم الطائف، ومحمد أبو غندر من إدارة تعليم المدينة المنورة، والسديم العضيبي من إدارة تعليم الشرقية.

ونال الميداليات الذهبية كل من: لمياء العتيبي والسديم العضيبي ومحمد أبو غندر، ومريم المحيش وحسن الرميح وحنين الحسن وريناد العبدالله ورند المحبوب والنور البوصقر من إدارة تعليم الشرقية، وغد الشيخ ومحمد الجهني ومنال العسكري وتالة المقرن من إدارة تعليم مكة المكرمة، وسديم بن تويم وعبدالله الصبحي وليان المسند وجنان الدوسري وراكان الفايز وعبدالله المزيعل ومحمد آل سرحان وخالد آل دعير من إدارة تعليم الرياض، ومشاري الحربي ودانا العياف من إدارة تعليم القصيم، وسما الجهني من إدارة تعليم المدينة المنورة، وغلا زيلع وليلك حبيبي من إدارة تعليم جازان، ومحمد الغامدي ومحسن الشمري وفيصل آل زمانان من الهيئة الملكية بالجبيل.

كما نالها أيضًا كلًا من: عبدالرحمن الدريبي، وجهاد الجهني، وخالد القحطاني، والجوهرة القحطاني، وفرح الشهراني، وسارة العجلان، وأحمد البسام، وديمة العويس، ورولا العريني، ومايا الجابري، ودانة الفنيس، ومكي زكري، وأمين أيمن، وعبدالله الحيدري، وتركي القرني، ومحمد الشهري، ويوسف الغامدي، وشيهانة الصحفي، من طلاب أكاديمية طويق ومدارس مسك.

وحصل على الميداليات الفضية في معرض “آيتكس 2024م” كل من: محمد الشهيل ورسيل المطيري وراشد المطيري من إدارة تعليم الرياض، وأحمد القرشي ووريف سليمان ولانا المالكي من إدارة تعليم مكة المكرمة، ووعد العلي وفجر آل بوعينين وجوري التويجري من إدارة تعليم الشرقية، والوسام الشمري من الهيئة الملكية بالجبيل، وسارة العباد من طلاب أكاديمية طويق ومدارس مسك، فيما نال الجوائز الخاصة كل من: مريم المحيش، ولمياء العتيبي، وغد الشيخ، ومنال العسكري، وسديم بن تويم، وعبدالله الصبحي، ومحمد الشهيل، وحسن الرميح، ومحمد أبو غندر، وسما الجهني، وغلا زيلع، وأحمد القرشي، وتالة المقرن، كما حصل عليها أيضًا 11 طالباً وطالبة من أكاديمية طويق.

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