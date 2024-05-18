الأهلي يسحق أبها بخماسية في دوري روشن

حقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على أبها بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وواجه الأهلي نظيره أبها على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في الجولة الثانية والثلاثين من دوري روشن السعودي.

وسجل فراس البريكان لاعب الأهلي الهدف الأول لفريقه في شباك أبها بالدقيقة 8، فيما عزز زياد الجهني تقدم الراقي بالهدف الثاني في الدقيقة 45+1.

وأضاف سميحان النابت الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 72، وأضاف رياض محرز الهدف الرابع في الدقيقة 85، وأحرز فرانك كيسيه الهدف الخامس في الدقيقة 87.

فيما أضاف سعد بقير لاعب أبها هدف فريقه الوحيد في شباك الأهلي بالدقيقة 90+1.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 61، وهو يتواجد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، وخاض الفريق 32 مباراة، فاز في 18 لقاء، وتعادل في 7 مواجهات وخسر مثلهم.

وبهذا الفوز عزز الأهلي تواجده في المركز الثالث، وضمن المشاركة في بطولتي كأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة.

وعلى الجانب الآخر يتواجد أبها في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في جعبته 29 نقطة، جمعهم من 32 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات، وتعادل في 5 مواجهات، بينما خسر في 19 مرات