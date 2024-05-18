البريكان: استغلينا الفرص أمام أبها والقادم أفضل

عبر فراس البريكان لاعب الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه بخمسة أهداف مقابل هدف على أبها، في المباراة التي أقيمت في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز الأهلي على أبها بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في الجولة الثانية والثلاثين من دوري روشن السعودي.

وسجل فراس البريكان لاعب الأهلي الهدف الأول لفريقه في شباك أبها بالدقيقة 8، فيما عزز زياد الجهني تقدم الراقي بالهدف الثاني في الدقيقة 45+1.

وأضاف سميحان النابت الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 72، وأضاف رياض محرز الهدف الرابع في الدقيقة 85، وأحرز فرانك كيسيه الهدف الخامس في الدقيقة 87.

وقال البريكان في تصريحات لقناة “ssc”: “الحمد لله على الفوز، والقادم أفضل بأذن الله، والهدف الأول ساعدنا كثيرًا”.

وأكمل: “وفي الشوط الثاني استغلينا الفرص التي جاءت لنا، ووصولنا كثيرًا إلى مرمى أبها، هذا ماجعلنا نسجل خمس أهداف”.

وأختتم: “الحمد لله دائما أحب مساعدة الفريق سوء بصنع الأهداف أو تسجيلها، والاستمرارية وخوضي الكثير من المباريات في الدور الثاني فرق معي كثيرًا”.