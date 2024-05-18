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فريق التحرير

19 مايو 2024

سميحان النابت: جمهور الأهلي داعم كبير لنا وأبارك لهم على فوزنا أمام أبها

رياضة
سميحان النابت: جمهور الأهلي داعم كبير لنا وأبارك لهم على فوزنا أمام أبها

أكد سميحان النابت لاعب الأهلي، بأن فريقه لم يوفق في الكثير من الفرص أمام أبها، مؤكدًا بأن الجمهور سند وداعم كبير للفريق.

وفاز الأهلي على أبها بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في الجولة الثانية والثلاثين من دوري روشن السعودي.

وسجل فراس البريكان لاعب الأهلي الهدف الأول لفريقه في شباك أبها بالدقيقة 8، فيما عزز زياد الجهني تقدم الراقي بالهدف الثاني في الدقيقة 45+1.

وأضاف سميحان النابت الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 72، وأضاف رياض محرز الهدف الرابع في الدقيقة 85، وأحرز فرانك كيسيه الهدف الخامس في الدقيقة 87.

وقال سميحان النابت في تصريحات لقناة “ssc”: “ألف مبروك لنا على حصدنا الثلاث نقاط، ومبروك للجماهير والقادم أفضل”.

وأكمل: “الجمهور سند ودافع كبير لنا، والكرة السعودية شاهده على هذا الجمهور، وجمهور الأهلي لا يحتاج مني دعم أو شكر، ومن بداية الدوري وهما سند لنا”.

وأختتم: “لم نوفق في كرات كثيرة، وحارس أبها نجح في إخراجها، ولكن الحمد لله نجحنا في الفوز بهذه النتيجة”.

 

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