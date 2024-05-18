بغداد بونجاح يُعلنها: “وجهتي المقبلة هي الدوري السعودي”

أعلن الجزائري بغداد بونجاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، عن وجهته المقبلة بعد رحيله عن فريقه بختام الموسم الحالي.

وكان نادي السد أعلن منذ أيام قليلة، عن رحيل الجزائري بغداد بو نجاح عن صفوف الفريق بعد 9 سنوات قضاها مع النادي، وتُوج بـ 14 لقبًا مختلف مع الفريق القطري.

وقال بغداد بونجاح في تصريحات لقناة “بي إن سبورتس”: “لم أقرر وجهتي حتى الآن، وأمامي نهائي وبعدها سأقرر”.

وبسؤاله عن وجهته الأقرب قال: “الدوري السعودي هو الوجهة الأقرب لي”.

جدير بالذكر أن بونجاح كان انضم لنادي السد القطري في 2015، قادمًا من النجم الساحلي التونسي.