التعادل السلبي يحسم مباراة الأهلي والترجي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

انتهت أحداث مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي، بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

والتقى الأهلي المصري مع نظيره الترجي التونسي على بالملعب الأولمبي في رادس، في ذهاب نهائي البطولة الأفريقية.

وتعرض لاعب الأهلي علي معلول، إلى الإصابة خلال الدقائق الأولى للمباراة، والتي على إثرها لم يستكمل اللقاء، وغادر الملعب.

وكان فريق الأهلي تأهل إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما تخطى عقبة مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وصعد فريق الترجي التونسي إلى هذا الدور من البطولة الأفريقية بعدما فاز على صن داونز الجنوب إفريقي بثنائية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وسيلتقي الأهلي مع نظيره الترجي يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الأهلي الأكثر حصدًا للقب بطولة دوري أبطال أفريقيا بواقع 11 لقب، ويليه الزمالك بواقع 5 ألقاب.