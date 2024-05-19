محلل سياسي لـ”الوئام”: نشر قوات أممية في غزة ضرورة لبدء مرحة انتقالية

يتواصل التأييد الدولي لمخرجات القمة العربية التي عقدت مؤخرًا في العاصمة البحرينية المنامة، حيث أعرب الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو عن تأييده لطلب نشر قوات تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى يتم تنفيذ حل الدولتين.

وقف حمام الدم

ومن جانبه قال الدكتور هيثم نايف المحلل السياسي الفلسطيني، إن هذا التأييد للمبادرة المطروحة من قبل قمة المنامة لوقف حمام الدم في قطاع غزة ووقف حرب الإبادة الجماعية يأتي تماشيا مع المطالب الدولية لوقف الحرب.

وأضاف “نايف” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن القيادة الفلسطينية طالبت بنشر مراقبين دوليين وقوات دولية للفصل بين قطاع غزة وإسرائيل”.

مرحلة انتقالية

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني: “وكذلك تتطلب هذه المرحلة الانتقالية لحفظ الأمن وعودة الهدوء إلى قطاع غزه وتلبية الاحتياجات الأساسية لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني داخل غزة من القطاع الصحي والاجتماعي والاقتصادي وإعادة النظام العام داخل القطاع ونحن نرحب بهذه المبادرة التي تؤدي لوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة”.

ونص البيان الختامي للقمة العربية التي عقدت في المنامة على الدعوة لنشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية إلى حين تنفيذ حل الدولتين.

وتأتي تلك الدعوة جنبًا إلى جنب مع دعوة المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته لمتابعة جهود دفع عملية السلام وصولا إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.