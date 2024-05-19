مزاد إلكتروني لبيع اللوحات المميزة عبر “أبشر” اليوم

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة “أبشر”، اليوم الأحد ويستمر حتى غدًا الاثتين الموافق 20 مايو الجاري.

وتُمَكّن منصة “أبشر”، الراغبين من شراء اللوحات المميزة من خلال المشاركة في المزاد إلكترونيًّا، الذي يستمر حتى الغد.

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وأكدت الأدارة العامة للمرور عبر موقع “إكس” (تويتر سابقًا) أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.

وحددت الإدارة طريقة وخطوات الدخول إلى المزاد، حيث يتم أولًا الدخول إلى منصة “أبشر” ثم اختيار “خدماتي”، وبعدها اختيار المرور، وبعد ذلك اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.