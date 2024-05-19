مجلس الحرب الإسرائيلي يعقد اجتماعًا لبحث العملية في رفح

يعقد مجلس الحرب الإسرائيلي، اجتماعٍا، مساء اليوم الأحد، لبحث العملية في رفح والوضع في القدس، لعرضها على مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، الذي سيزور إسرائيل اليوم.

ويتوجه سوليفان في وقت لاحق من اليوم الأحد إلى إسرائيل للقاء كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لمناقشة الحرب في غزة، والمفاوضات الجارية لإطلاق سراح الأسرى والأزمة الإنسانية في غزة، وأزمة اللاجئين.

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وتهدد أسرائيل منذ فترة بشن عملية عسكرية واسعة في رفح، وسط معارضة دولية كبيرة للعملية، التي من شأنها أن تزيد الأزمة الأنسانية في القطاع المدمر، وتسببت الخطط الأسرائيلية في توتر العلاقات بين مصر وإسرائيل.