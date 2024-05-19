“الصحة العالمية” تُحذر من الإفراط في تناول الملح

كشفت منظمة الصحة العالمية عن كمية الملح اليومية القصوى التي يجب تناولها، موضحةً أنها تبلغ 5 غرامات، أي ما يعادل ملعقة شاي تقريبًا.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن الإفراط في تناول الملح يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والذي يعد عامل خطورة رئيسي لعدة أمراض.

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وأوضحت المنظمة أن ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية مثل الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، مشير إلى أن ضغط الدم يعد مرتفعا إذا كانت قيمة القياس تبلغ 140/90 ملليمتر زئبق.

وينبغي إلقاء نظرة فاحصة على المنتجات عند شرائها؛ نظرا لأن الملح يختبيء أيضا في الأطعمة الجاهزة مثل النقانق والبيتزا المجمدة والمخبوزات.

وكان المكتب الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية حذر من الإفراط في تناول الملح موضحًا أن الاستهلاك المفرط للملح في أوروبا هو السبب الرئيسي لوفاة 10 آلاف شخص يوميًا، نتيجة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويعاني أكثر من واحد من كل ثلاثة بالغين تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عامًا من ارتفاع ضغط الدم الذي يُعرف بـ”القاتل الصامت”.