مظاهرات في القدس المحتلة تطالب بعزل نتنياهو

اندلعت مظاهرات حاشدة اليوم الأحد، في القدس المحتلة، للمطالبة بعزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعقد صفقة لتبادل الأسرى الإسرائيليين لدى حماس في غزة.

وأغلق المتظاهرون المدخل الرئيسي لمدينة القدس المحتلة مطالبين بصفقة تبادل وعزل نتنياهو.

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وتتزامن المظاهرات في القدس وعدة مدن بإسرائيل، مع اعتزام مجلس الحرب الإسرائيلي عقد اجتماعًا اليوم الأحد، لمناقشة العملية العسكرية في رفح.

وكانت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، قالت في وقت سابق إن الخلافات في الحكومة الإسرائيلية مستمرة، بين القادة بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة، ونشبت مشادة بين وزير الدفاع يوآف غالانت، ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.