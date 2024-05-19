بدء استقبال طلبات التوظيف في وزارة الخارجية بمسمى “ملحق”

أعلنت وزارة الخارجية توفر عددٍ من الوظائف الشاغرة بمسمى “ملحق” لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة من الجنسين، مشيرة إلى أن التقديم يبدأ من يوم الأحد 19 مايو ويستمر حتى الخميس 23 مايو 2023.

وكشفت أن التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة هي: علوم سياسية، علاقات دولية، دراسات دبلوماسية، اقتصاد، قانون، أمن دولي، حل النزاعات الدولية، حقوق إنسان، إعلام “علاقات عامة”، إدارة أعمال، موضحة أن الشروط المطلوبة لشغل الوظائف وفق لاحة الوظائف الدبلوماسية كالتالي: أن يكون المرشح سعودي الأصل، وحسن السيرة والسلوك، وأن يكون المرشح/المرشحة حديث التخرج وحاصلا على مؤهل “البكالوريوس” كحد أدنى أو ما يعادله وبتقدير لا يقل عن “جيد جداً”، وتُعادل الشهادة من الجهة المختصة إذا كان المؤهل من خارج السعودية، واجتياز اختبار “ILETS” بدرجة لا تقل عن «5» أو ما يعادلها في اختبار “TOFEL”.

وأضافت أن من الشروط أيضاً: أن لا يكون المرشح محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن لا يكون مفصولاً من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولا ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل، أن لا يكون متزوجاً/متزوجة من غير سعودي/سعودية الجنسية، أن يتعهد خطياً بالعمل في الديوان العام لأي بعثة في الخارج يصدر قرار نقله إليها، أن يكون لائقاً صحياً.

وأوضحت الخارجية، أن الحقوق والمزايا المالية لمن سيشغلون الوظائف الشاغرة تتمثل في: راتب شهري، بدل نقل، بدل سكن، بدل تعليم أبناء، تأمين طبي له ولأفراد العائلة.