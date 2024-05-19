3 ذهبيات وفضية لـ”تعليم الطائف والقصيم” في معرض “آيتكس 2024” الدولي

حصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ميداليتين ذهبيتين، في معرض آيتكس 2024 الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية والمقام في ماليزيا.

حقق الطالب مشاري الحربي ميدالية ذهبية عن مشروعه “تطوير شبكة لوراوان لاسلكية لاكتشاف تسرب المياه المحسّن” في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الوسائط المتعددة.

ونالت الطالبة دانا العياف الميدالية الذهبية عن مشروعها “هدرجة الفورفورال المشتق من الكتلة الحيوية باستخدام محفز الزيوليت نحو إنتاج وقود مستدام ونظيف” في مجال الطاقة.

وأكد مدير تعليم القصيم محمد الفريح، أن هذا الإنجاز بمعرض “آيتكس الدولي”، يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها الإدارة العامة في عدد من المجالات والمسابقات على المستوى المحلي والعالمي.

ويُعدّ معرض “آيتكس” منصة دولية لاستقطاب الاختراعات والابتكارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة، يستهدف جذب المهتمين من المبتكرين والمخترعين، والمستثمرين والمصنّعين في مجموعة من الدول، لاستكشاف الاختراعات والابتكارات الجديدة في المجالات العلمية.

في السياق، حققت الطالبة لميا عبدالعزيز العتيبي الميدالية الذهبية، بينما نالت الطالبة لانا ماجد المالكي الميدالية الفضية، وذلك خلال معرض آيتكس 24 للاختراعات و الابتكارات والتكنولوجيا في ماليزيا.

وهنّأ المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد الغامدي، الطالبتان مثمنًا جهود أسرهن ومدارسهن في الوصول لمنصات التكريم، وتحقيق التميز والإنجاز.

ونوه الغامدي بالإنجازات التي حققها تعليم الطائف في عدد من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.