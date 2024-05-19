مابين الأشجار والصحراء.. أضع قلبي

د. ناهد باشطح

إعلامية ومدربة في التشافي الذاتي، بدأت الصحافة عام 1985 وحصلت على ثلاث جوائز دولية في الإعلام

فاصلة:

” ياقلب.. لا تجالس الا الذين يفهمونك ويعرفون حقيقتك، ياقلب.. لا تجلس الا تحت الشجرة المزهرة ” – جلال الدين الرومي –

من أجمل ما يمكن اكتشافه عن نفسك انك قد تغيرت بالفعل ولم تعد تقرأ الأشياء كما السابق ، يحدث هذا اذا نويت التغيير وطلبت من الله ان يعينك ” واستعن بالله”.

وهذا ما فعلته منذ أن قررت الا أبقى عالقة في أحزان تجارب الفقد

قررت هذا الأسبوع أن أذهب مع مجموعة من صديقات الغربة الى منطقة تبعد قليلا عن مانشستر وتقترب قليلا من لا نكستر

لم يكن يغريني بالذهاب شيء بعد رفقة الصديقات الا ان اطبق فكرة “NATURE BATHING”

وترجمتها الحرفية الاستحمام في الطبيعة بينما تترجمها اليابانية إلى

شينرين-يوكو .

لم تكن تعنيني الأشجار في السابق الا من خلال النصوص المدرسية بينما أجدني اليوم أقرأ في نشأة مصطلح “شينرين-يوكو” الذي نشأ في ثمانينيات القرن العشرين، وأقرأ تاريخ الأشجار في التاريخ الياباني، واقتناعهم بأن الطبيعة والبشر مرتبطان ارتباطًا جسديًا وعاطفيًا وروحيًا.

حينما تنوي الاستحمام في الطبيعة فهذا لا يعني ان تمارس الرياضة او المشي في الحدائق او الغابات بين الأشجار انما هدف الاستحمام في الغابة هو إدراك جمال الطبيعة.

تجلس في مكان واحد لمدة 5-10 دقائق. وتعيش اللحظة من خلال استعمال حواسك في التركيز على روائح الزهور المتفتحة، والشعور بالنسيم البارد على بشرتك، وأصوات الطيور المغردة،

من خلال إدراكنا الكامل لكل حواسنا، فإننا نخرج من عالمنا الشخصي ونتصالح مع انفسنا والطبيعة.

وستشعر تدريجياً بانك تناغمت مع الطبيعة من حولك، هذه الفكرة بحد ذاتها تنشلك من اية أفكار حول مهامك ومسؤولياتك المتراكمة.

حسب الدراسات الطبية، فإن الاستحمام في الغابة يساعد على تقليل التوتر وخفض ضغط الدم وتحسين المزاج، ويزيد من عدد الخلايا القاتلة الطبيعية في الجسم، مما يحسن جهاز المناعة

الآن أفكر ماذا عن الصحراء وانا من اهل الرياض ولدت وربيت فيها، ماذا عن قلوبنا التي بحثت عن الانسان مرات ومرات بينما تكمن في الطبيعة أسرار السعادة؟

ما الذي يمكن ان تقدمه لنا الصحراء إذا اتحدنا معها أو جربنا فكرة الاستحمام فيها !!

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