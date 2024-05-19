الجيش الكونغولي يُحبط محاولة انقلاب

أعلن الجيش في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في بيان له، اليوم الأحد، إحباط محاولة انقلاب،

وأوضح البيان، الذي نشر في التلفزيون الكونغولي، أن تلك المحاولة شارك فيها مقاتلين من الكونغو وأجانب وألقي القبض عليهم.

وسمع، صباح اليوم، دوي إطلاق نار واشتباكات بالقرب من مكتب الرئيس في عاصمة الكونغو، بحسب ما أفادت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

واندلع إطلاق نار في عاصمة الكونغو “كينشاسا”، عندما اشتبك مسلحون يرتدون الزي العسكري مع حراس أحد كبار السياسيين في حي قريب من القصر الرئاسي، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.