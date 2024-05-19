5 مشاريع مائية تدخل الخدمة في 11 حيًا بالطائف

أعلنت شركة المياه الوطنية دخول 5 مشاريع مائية تطويرية الخدمة في 11 حيًا بمحافظة الطائف، بتكلفة مالية تجاوزت 305 ملايين ريال، وذلك بهدف زيادة نسب التغطية بالخدمات.

وقالت الشركة إن المشاريع تضمنت تنفيذ أكثر من 205 كلم طولية من شبكات وخطوط مياه سيكون لها الأثر الكبير في خدمة المستفيدين بمحافظة الطائف.

وأضافت: “نفذنا مشروع خط ناقل لخزان الشريف بمحافظة الطائف بطول تجاوز 17 كلم طوليًا، إضافة إلى مشروع إنشاء خزان تشغيلي بسعة 100 ألف متر مكعب، وذلك لخدمة أحياء (شمال الرحاب، وريحة، والواسط، ومثملة، وسلطانة، والمضباع، والحوية، والخضيرة، والمعترض، والجوهرة، والرويدف)، إضافة إلى إنشاء خط رئيسي بطول تجاوز 9 كلم طولية لتغذية شبكة المياه في وسط الحوية، وتنفيذ مشروع شبكات مياه بطول 73 كلم طوليًا لخدمة (الحوية)، وتنفيذ مشروع شبكات مياه بأطوال تجاوزت 104 كلم طولية لخدمة أحياء (المعترض وشمال شرق الجوهرة)”.

وأكدت أن هذه المشاريع تأتي في إطار جهودها لتعزيز منظومة الخدمات المائية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتوسيع دائرة الأحياء المخدومة بشبكات المياه في محافظة الطائف، داعية سكان أحياء (المعترض، والجوهرة) بالتقدم لطلب الخدمة من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa).