تسجيل 34 مخالفة في تفتيش على أسواق ومطاعم القصيم

سجلت الفرق الرقابية والتفتيشية في أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة البدائع، 34 مخالفة وصادرت 6 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك.

ونفذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة البدائع خلال الأسبوع الماضي، ١٩٦ زيارة رقابية تفتيشية على الأسواق والمطاعم والبوفيهات والمحال التجارية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية داخل المنشآت.

اقرأ أيضًا: 5 مشاريع مائية تدخل الخدمة في 11 حيًا بالطائف

وأشارت إلى استمرار الجولات الرقابية على المحال التجارية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والنظامية، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للأهالي.

ودعت أمانة منطقة القصيم، الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق “بلدي” أو عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 940.