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فريق التحرير

19 مايو 2024

افتتاح المعرض السعودي للاختراع والابتكار بالرياض.. والجوائز 120 ألف ريال

محليات
افتتاح المعرض السعودي للاختراع والابتكار بالرياض.. والجوائز 120 ألف ريال

افتتح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور عادل بن حمد الزنيدي، المعرض السعودي للاختراع والابتكار والذي تنظمة الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتستضيفه الكلية التقنية التطبيقية بالرياض، في الفترة من 11 إلى 12 ذي القعدة الجاري.

وسبق الافتتاح إطلاق بوابة استقبال الطلبات للمشاركة في المعرض السعودي للاختراع والابتكار التقني عن طريق منصة مخصصة، تقدم من خلالها أكثر من 150 مبتكراً ومبتكرة بمنتجات ومشاريع بها نموذج أولي، وبوستر تفصيلي للمشروع من مختلف المنشآت التدريبية بمختلف مناطق المملكة.

وتتنوع مجالات المعرض، ما بين الطاقة، والزراعة والمياه، والصحة، والسلامة، وملوثات البيئة وطرق الحماية، والصناعة، والمناخ والطقس، والغذاء، و الكوارث الطبيعية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبينت الادارة العامة أن تم ترشيح أكثر من 81 ابتكاراً للمرحلة الأولية، وتم فرز المرشحين واختيار 40 ابتكاراً للمنافسة في المرحلة النهائية، كما أكدت أن خبراء التحكيم سيقومون بإجراء التحكيم النهائي يومي الأحد والاثنين القادمين، ويبلغ عدد الميداليات المخصصة 18 ميدالية 6 منها ذهبية و 6 فضية و 6 برونزية و سيقدم المعرض مسابقة تبلغ جوائزها أكثر من 120 ألف ريال في عدد من المجالات المتنوعة.

يذكر أن المعرض يشهد مشاركة العديد من القطاعات وحاضنات المشاريع والابتكارات وتسويق المنتجات للمبتكرين، ومن المقرر ترشيح الفائزين بالمعرض للمشاركات الخارجية والدولية لتمثيل المملكة خارجياً.

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