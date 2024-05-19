ثوران هائل لبركان في إندونيسيا يجلي سكان 7 قرى

أعلنت الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث في إندونيسيا، اليوم الأحد، عن عمليات إجلاء لسكان 7 قرى في منطقة هالماهيرا الغربية بمدينة نورث مالوكو، بعد ثوران بركان جبل إيبو.

وذكرت وكالة رويترز، أن بركان جبل إيبو، ثار مساء أمس السبت، ودفع رمادًا بارتفاع 4 كيلومترات في الجو، مصحوبة بخطوط من البرق الأرجواني حول فوهة البركان.

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وأكد رئيس مركز البيانات والمعلومات والاتصالات الخاص بالكوارث الإندونيسي عبد المهاري، أنه تم إجلاء سكان القرى المحيطة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن هناك عمليات أجلاء تشمل آخرين، بسبب المخاوف من ثوران البركان.

وأوضح أنه تم إجلاء السكان باستخدام آليات تكتيكية تابعة للجيش والشرطة وشاحنات مكشوفة.