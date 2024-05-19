“منشآت” تنظم أسبوع التمويل بالشراكة مع البنوك السعودية في 4 مناطق حول المملكة

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    مؤتمر مستقبل الطيران

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  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

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    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

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  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

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    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
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    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
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    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

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  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

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    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

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فريق التحرير

19 مايو 2024

“منشآت” تنظم أسبوع التمويل بالشراكة مع البنوك السعودية في 4 مناطق حول المملكة

اقتصاد
“منشآت” تنظم أسبوع التمويل بالشراكة مع البنوك السعودية في 4 مناطق حول المملكة

ترعى لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية “أسبوع التمويل” الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بهدف تبادل المعرفة والخبرات بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات التمويلية سعيًا لتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية أكثر كفاءة، حيث سيقام أسبوع التمويل من 19 مايو وحتى 23 مايو وفي أربع مناطق مختلفة في المملكة وهي: الرياض، المنطقة الشرقية، جدة والمدينة المنورة.

ويهدف البرنامج للتركيز على قطاعات الأعمال في المملكة، من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية والمبادرات الحكومية التي تخدم القطاعات المختلفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشهد هذه الأسابيع دعوة للمنظومات والمنشآت العاملة في هذه القطاعات لعرض تجاربهم الناجحة ومسيرتهم في التغلب على التحديات.

وتأتي مشاركة “البنوك السعودية” انطلاقًا من دورها في تعزيز الصناعة المصرفية ونشر الوعي بين مختلف الشرائح والفئات العمرية في المجتمع السعودي لتحقيق أهداف رؤية 2030، حيث يعد رفع مستوى الوعي حول الأنشطة المصرفية المختلفة، وتثقيف الجمهور حول القضايا الحديثة المتعلقة بالصناعة والتحديثات على الصعيدين المحلي والعالمي، أحد الأهداف الرئيسية للجنة البنوك السعودية، بالإضافة إلى توفير العروض التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

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