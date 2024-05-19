“منشآت” تنظم أسبوع التمويل بالشراكة مع البنوك السعودية في 4 مناطق حول المملكة

ترعى لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية “أسبوع التمويل” الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بهدف تبادل المعرفة والخبرات بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات التمويلية سعيًا لتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية أكثر كفاءة، حيث سيقام أسبوع التمويل من 19 مايو وحتى 23 مايو وفي أربع مناطق مختلفة في المملكة وهي: الرياض، المنطقة الشرقية، جدة والمدينة المنورة.

ويهدف البرنامج للتركيز على قطاعات الأعمال في المملكة، من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية والمبادرات الحكومية التي تخدم القطاعات المختلفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشهد هذه الأسابيع دعوة للمنظومات والمنشآت العاملة في هذه القطاعات لعرض تجاربهم الناجحة ومسيرتهم في التغلب على التحديات.

وتأتي مشاركة “البنوك السعودية” انطلاقًا من دورها في تعزيز الصناعة المصرفية ونشر الوعي بين مختلف الشرائح والفئات العمرية في المجتمع السعودي لتحقيق أهداف رؤية 2030، حيث يعد رفع مستوى الوعي حول الأنشطة المصرفية المختلفة، وتثقيف الجمهور حول القضايا الحديثة المتعلقة بالصناعة والتحديثات على الصعيدين المحلي والعالمي، أحد الأهداف الرئيسية للجنة البنوك السعودية، بالإضافة إلى توفير العروض التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.