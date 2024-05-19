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فريق التحرير

19 مايو 2024

الأونروا: إسرائيل عذبت موظفينا لتنتزع منهم اعترافات بجرائم لم يرتكبوها

دوليات
الأونروا: إسرائيل عذبت موظفينا لتنتزع منهم اعترافات بجرائم لم يرتكبوها

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” أن إسرائيل عذبت موظفين أمميين لتنتزع منهم اعترافات بجرائم لم يرتكبوها.

وأضاف “لازاريني”، خلال مؤتمر صحفي عقد في الأردن، أن المساعدات تصل ببطئ إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لا خيار لسكان غزة سوى العودة للمباني المهدمة، مشددًا على أن 160 موقعا أمميا دمرت في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته أكد أيمن الصفدي  وزير الخارجية الأردني، أن الأونرو) تقوم بواجبها في قطاع غزة رغم ظروف الحرب على القطاع، مشيرًا إلى أن الأردن مستمر بالوقوف إلى جانب الأونروا التي لا بديل عنها.

وكشفت الأونروا، أن إسرائيل تعمل على شل قدرة المنظمات على معالجة الأزمة الإنسانية في غزة والضفة الغربية، موضحةً أن إسرائيل تعمل على ذلك من خلال تشويه وتهديد وتعذيب عمال الإغاثة الحاليين، مع تقييد أو رفض منح تأشيرات للأشخاص الذين يرغبون في القدوم والمساعدة.

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