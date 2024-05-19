برنامج استمطار السحب يصدر توضيحا بشأن تصريحات رئيس “الأرصاد” عن تحسين طقس العاصمة المقدسة

أصدر البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب بيانا توضيحيا للتصريحات التي أدلى بها الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن بن سالم غلام عن برنامج الاستمطار الصناعي.

وأكد البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب، في بيان له، أن العمل على تحسين الطقس في السعودية من خلال الاستفادة المثلى من كل الفرص والتقنيات المتاحة، يعد من مهامه الأصيلة الرئيسية.

وأضاف أن إدارة تحسين الطقس التي يقوم البرنامج عليها منذ انطلاقته تعمل وفق إطار علمي ومنهجية بحثية بإشراف خبراء في شؤون تحسين الطقس.

وفيما يلي نص البيان:

يؤكد البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب أن العمل على تحسين الطقس في المملكة من خلال الاستفادة المثلى من كل الفرص والتقنيات المتاحة، يعد من مهماته الأصيلة الرئيسية والبحثية.

وينوه البرنامج إلى أن ما تطرق له الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد المشرف العام على البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب على نحو من الإيجاز بشأن طقس العاصمة المقدسة والمشاعر، يمثل إحدى الفرص المقدمة من البرنامج ضمن عدد من الدراسات البحثية التي يعمل خبراء البرنامج على دراستها لتحسين الطقس في عدد من مناطق السعودية على اختلاف مناخها.

ويود البرنامج التوضيح أن إدارة تحسين الطقس التي يقوم البرنامج عليها منذ انطلاقته تعمل وفق إطار علمي ومنهجية بحثية بإشراف خبراء في شؤون تحسين الطقس، بالشراكة والتعاون مع مراكز أبحاث وجامعات عالمية متخصصة في هذا المجال؛ بهدف تحسين أحوال الطقس على المناطق المستهدفة، ومنها العاصمة المقدسة والمشاعر، وتتطرق تلك الأبحاث والدراسات إلى الاستفادة المثلى من العناصر التي يمكن أن تساعد في بلورة هذا الملف البحثي، ويسهم في تسجيل نتائج إيجابية، وبالاستفادة أيضا من التقنيات الجديدة لبرنامج الاستمطار التي أدرجت أخيراً، ومنها المولدات الأرضية التي ستعمل قريبا في البرنامج لتحفيز السحب من المرتفعات وليس عبر الطائرات، إضافة إلى طائرة أبحاث فيزياء السحب التي دخلت الخدمة أخيراً، وتعد الأحدث عالمياً في هذا المجال، علما أن البرنامج سيعمل على عرض هذه الدراسات والأبحاث في المؤتمرات الدولية المعنية بذلك لإبراز نجاحات السعودية من خلال البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب.

ويؤكد البرنامج أن تحقيق إنجازات نوعية في مجال التقنيات مرهون بالتعرف على أفضل التقنيات وتطبيق الأبحاث النوعية، حيث تعد هذه الأبحاث والتقنيات دليلًا راسخًا على يقين السعودية بأهمية الاستثمار في تطوير التقنيات بوصفه عاملاً رئيسياً في تحسين الموارد الطبيعية، خصوصاً دراسة التجارب المناخية والابتكارات البحثية فيها.

والبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب أنه إذ يوضح ذلك، ليؤكد حرصه على الإطار العلمي للبرنامج والدور المناط به في إدارة ملفات ودراسات تقنيات تحسين الطقس، من خلال الحلول العلمية والعملية ودراسة إمكانيات الاستفادة المثلى من كافة الفرص التي تحقق أهداف البرنامج في زيادة الهاطل المطري وتحسين الطقس في جميع مناطق السعودية.

وكان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن بن سالم غلام، قد قال إن المركز يبحث تعديل الطقس على منطقة المشاعر باستخدام تقنيات تعديل الطقس، بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن برنامج الاستمطار الصناعي في السعودية سجل إنجازات عظيمة؛ ما دعا المنظمة العالمية للأرصاد إلى أن تدعو السعودية للانضمام للفريق الدولي لتقنيات تعديل الطقس، الذي يدخل الاستمطار تحت مظلته.