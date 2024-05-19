ضبط مواطن لحيازته 2982 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمكة

ألقت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة القبض على مواطن لحيازته 2982 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، على طريق الليث – عسير.

وتم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين بالابلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تتعلق ببيع أو ترويج المخدرات وذلك من خلال الاتصال على الأرقام التالية:

911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

999 في بقية مناطق المملكة.

995 عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

‏gdnc.gov.sa@995 عبر البريد الإلكتروني.