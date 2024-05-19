“تاسي” ينهي تداولات بداية الأسبوع عند مستوى 12,198.38 نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” جلسة بداية الأسبوع اليوم الأحد عند مستوى 12,198.38 نقطة، بقيمة تداولات أكثر من 4.4 مليار ريال عن طريق تداول 199.8 مليون سهم عن طريق تنفيذ 359.5 ألف صفقة.

الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

وارتفعت أسهم 60 شركة خلال جلسة اليوم فيما انخفض أسهم 160 شركة، وجاءت في صدارة الشركات الأكثر ارتفاعًا في الأسهم لازوردي بنسبة 10%.

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وجاءت شركات مسك والدريس والتطوير الغذائية والكيميائية ضمن الشركات الأكثر ارتفاعًا بالأسهم بنسب تراوحت بين 9.98 إلى 9.55%.

وفي الشركات الأكثر انخفاضًا في قيمة الأسهم جاءت شركات الواحة ومكة وجازادكو واليمامة للحديد وبن داود، بنسب تراوحت بين 10 إلى 5.98%.

مؤشر “نمو”

وانهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على ارتفاع 577.98 نقطة، بنسبة 2.18%، مقارنة بالجلسة السابقة، وأغلق عند مستوى 27062.01 نقطة.