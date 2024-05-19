وزير الرياضة وتركي آل الشيخ يكرمان هتان السيف

كرم وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، البطلة السعودية هتان السيف.

وقالت “السيف” في منشور لها عبر منصة “إكس”: “تم تكريمي من معالي المستشار و وزير الرياضه اللهم لك الحمد و الشكر”.

وكانت “هتان السيف” حققت إنجازا تاريخيا بأن تكون أول سعودية تنتصر في نزال دوري المقاتلين المحترفين “PFL”، حيث تمكنت من التغلب على نظيرتها المصرية “ندى” بالضربة القاضية في نزال لم يأخذ أكثر من دقيقة، وتحقق أول انتصار للمرأة السعودية بدوري المقاتلين المحترفين “PFL”.