مقتل زعيم الانقلاب الفاشل في الكونغو الديمقراطية

أكدت وسائل إعلام كونغولية، أنه تم القضاء على زعيم المتمردين الذين نفذوا محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد اليوم الأحد.

وقتل زعيم المتمردين الذين اقتحموا قصر الرئاسة في كينشاسا “كريستيان مالانجا”، قتل على يد الجيش.

وأعلن جيش الكونغو في وقت سابق، من اليوم الأحد، عن إحباط محاولة انقلاب “فاشلة” في البلاد.

وسمع، صباح اليوم، دوي إطلاق نار واشتباكات بالقرب من مكتب الرئيس في عاصمة الكونغو، بحسب ما أفادت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

واندلع إطلاق نار في عاصمة الكونغو “كينشاسا”، عندما اشتبك مسلحون يرتدون الزي العسكري مع حراس أحد كبار السياسيين في حي قريب من القصر الرئاسي، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.