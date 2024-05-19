20% زيادة في عدد الخريجين من الطلبة السعوديين بجامعة النخبة في بوسطن الأمريكية

يقيم النادي السعودي في جامعة هارفارد، 24 مايو الجاري، حفل الخريجين من الطلبة السعوديين بالجامعة ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة بوسطن وجامعة تفتس، وذلك بالحرم الجامعي لهارفارد بمدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس، بحضور مدير المكتب الإعلامي والشؤون الدبلوماسية العامة في سفارة المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية محمد خشعان.

وأوضح الملحق الثقافي في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور فوزي بن عبدالغني بخاري أن عددَ الخريجين من الطلبة السعوديين في جامعات النخبة في مدينة بوسطن زاد بما يقارب 20%؜ مقارنة بالعام الماضي بما يشكل إنجازًا نوعيًا يضاف لمسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، لاسيما أن كلًّا من جامعاتها الأربع من أبرز الجامعات التي تحتل صدارة التصنيفات الدولية مثل شنغهاي و QS والتايمز على التوالي.

من جانبها أفادت رئيسة النادي السعودي في جامعة هارفارد ملاك الهدلق، بأن الحفل سيشهد تكريم 60 خريجًا وخريجة لهذا العام يشمل 9 من مرحلة البكالوريوس و32 من مرحلة الماجستير و3 من مرحلة الدكتوراه و16 من مرحلة الزمالة و1 الزمالة مع الدكتوراه بواقع 27 خريجًا وخريجة من جامعة هارفارد و18 جامعة بوسطن و8 تفتس و7 من معهد ماساتشوستس.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الطلبة حاليًّا تجاوز 200 طالب وطالبة سعوديين في الجامعات المذكورة، في أكثر من 32 تخصصًا فريدًا من الدرجات المختلفة: البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، وبرنامج إقامة للأطباء، وزمالات بحثية، ودراسات ما بعد الدكتوراه.