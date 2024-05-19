خطوات نحو تعاون اقتصادي أوسع.. اجتماعات سعودية صينية هامة في بكين

رأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السعودية الصينية التي ستعقد خلال الفترة من 20 – 21 مايو 2024، في مدينة بكين بجمهورية الصين الشعبية.

ويتضمن الوفد السعودي نائب وزير المالية عبدالمحسن بن سعد الخلف، وعددًا من المسؤولين من وزارة المالية، والمركز الوطني للتخصيص، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق التنمية الوطني، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق البنية التحتية الوطني.

وسيرأس وزير المالية إلى جانب وزير المالية الصيني لان فوان الاجتماع الثالث للجنة المالية الفرعية التابعة للجنة الصينية السعودية المشتركة رفيعة المستوى.

كما سيشارك في اجتماع الطاولة المستديرة الذي ينظمه المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع البنك الصناعي التجاري الصيني.

فيما سيرأس نائب وزير المالية ونظيره الصيني لياو مين اجتماع الطاولة المستديرة الذي تستضيفه وزارة المالية الصينية وينظمه بنك التنمية الصيني بالتعاون مع شركة الاستثمار الصينية.

وسيلتقي الجدعان عدداً من الوزراء والرؤساء والمستثمرين في الصين لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030.

وتأتي هذه الاجتماعات استمراراً لتوثيق أواصر التعاون وترسيخ العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات بما يحقق النمو الاقتصادي العالمي.