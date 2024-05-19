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فريق التحرير

19 مايو 2024

تتواصل 24 ساعة يوميًا.. إطلاق 1000 حلقة قرآنية في الحرمين خلال موسم الحج

محليات
تتواصل 24 ساعة يوميًا.. إطلاق 1000 حلقة قرآنية في الحرمين خلال موسم الحج

أطلق رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، 1000 حلقة لتحفيظ القرآن الكريم، ضمن خطة الرئاسة لموسم حج 1445 هـ. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز استفادة الحجاج من هذه الحلقات القرآنية، لنشر أخلاق القرآن ورسالته الوسطية عالميًا.

ومن المقرر أن تقام الحلقات القرآنية عبر مدرسين سعوديين مؤهلين من حفظة كتاب الله، مما يثري تجربة ضيوف الرحمن ويوسع من إنشاء حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.

وأوضح السديس أن هذه المبادرة تجسد حرص القيادة على تعليم القرآن الكريم وحفظه وتفسيره وتجويده. وأشار إلى أن الحلقات ستتيح للحجاج الوصول إليها بسهولة، دون مشقة أو عناء، مؤكدًا أن الحلقات القرآنية في الحرمين تحمل مضامين تعليمية وتربوية، وتسعى لنشر رسالة القرآن وهداياته.

وأكد السديس على أهمية استمرار العمل 24 ساعة في الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام، لخدمة القرآن الكريم وأهله، ولإفادة ضيوف الرحمن، وتصحيح التلاوة، وغرس قيم القرآن في النفوس، وإبلاغ رسالة الحرمين الدينية إلى العالم.

وتسعى رئاسة الشؤون الدينية في خطتها لموسم حج 1445 هـ لتوسيع دائرة التعليم في الحلقات القرآنية، بالإقراء والإجازات المتصلة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

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