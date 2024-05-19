تضم قائمة طويلة.. تاريخ الاغتيالات السياسية في إيران

تاريخ كبير من الاغتيالات السياسية داخل إيران، بدأ منذ عام 1979 عبر الاعتماد على استراتيجية اغتيال المعارضين السياسيين والفكريين في الخارج.

وتتسم هذه الاغتيالات بالتخطيط الدقيق والتنفيذ السري، ما يعكس استخدام النظام لأجهزته الأمنية والاستخباراتية في تحقيق أهدافه السياسية عبر الحدود.

ومن ضحايا الاغتيالات كان أحمد مولى رئيس حركة النضال لتحرير الأحواز، تم اغتياله أمام منزله في لاهاي، هولندا في عام 2017، وسعيد كريميان رجل الأعمال ومالك شبكة قنوات “جيم” (Gem) التلفزيونية، اغتيل في اسطنبول، تركيا في عام 2017، فقد كان كريميان معروفًا بمعارضته للنظام الإيراني من خلال برامجه الإعلامية.

بالإضافة إلى عبد الرؤوف ريغي زعيم حركة “جيش النصر” البلوشية، اغتيل في كويتا، باكستان عام 2014، فقد سبق للنظام الإيراني أن أعدم شقيقه، عبد المالك ريغي، زعيم حركة “جند الله”.

واغتيلت زهراء رجبي قيادية في حركة مجاهدي خلق، في إسطنبول، تركيا عام 1996، وكانت رجبي واحدة من أبرز النساء الناشطات في المعارضة الإيرانية، ومحمد حسين نقدي ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في إيطاليا، اغتيل في روما عام 1993، حيث كان نقدي ناشطًا بارزًا في حشد الدعم الدولي ضد النظام الإيراني.

صادق شرفكندي الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، اغتيل في برلين عام 1992 مع مساعديه الثلاثة فتاح عبدولي وهمايون أردلان ونوري دهكري خلال اجتماع سياسي.

وشاهبور بختيار آخر رئيس وزراء في عهد الشاه محمد رضا بهلوي، اغتيل في باريس عام 1991، حيث أن بختيار من أبرز الشخصيات المعارضة للنظام بعد الثورة.

واغتيال حسين ماضي الأمين العام للجبهة العربية لتحرير الأحواز، في بغداد عام 1991، فكان ماضي ناشطًا بارزًا في الدفاع عن حقوق العرب في إيران.

كما قتل كاظم رجوي شقيق زعيم منظمة مجاهدي خلق مسعود رجوي، في جنيف، سويسرا عام 199، كوان كاظم رجوي دبلوماسيًا وناشطًا حقوقيًا بارزًا.

واغتيال عبد الرحمن قاسملو زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، في فيينا عام 1989 مع مساعده عبدالله آذر خلال مفاوضات مع ممثلي الحكومة الإيرانية.

وتسعى هذه السياسة إلى إسكات الأصوات المعارضة وترهيبها، ليس فقط داخل إيران بل أيضًا في المنفى، وخلال في نوفمبر 2019، قُتل المنشق الإيراني مسعود مولوي في إسطنبول، تركيا، بعد فراره من إيران، ووصف وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، مايكل بومبيو، هذا الحادث بأنه جزء من سلسلة طويلة من عمليات الاغتيال لطهران.