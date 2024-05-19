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فريق التحرير

19 مايو 2024

“الصحة” تدشن منصة موحدة لتوثيق ملفات المرضى وإجراءاتهم إلكترونياً

محليات
“الصحة” تدشن منصة موحدة لتوثيق ملفات المرضى وإجراءاتهم إلكترونياً

دشّنت وزارة “الصحة” المنصة الموحدة لمركز الإحالات الطبية؛ لتوثيق ملفات المرضى وإجراءاتهم إلكترونياً وتسهيل وصول المستفيدين لخدمات الرعاية الصحية.

وشهد نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز الرميح، حفل تدشين المنصة.

جاء ذلك ضمن حفل تضمنت فعالياته تكريم شركاء النجاح، والمتميزين في أداء اختصاصات المركز من مقدمي خدمات الرعاية الصحية للعام 2023.

وتُشكل المنصة الموحدة لمركز الإحالات الطبية منصة وطنية تهدف لإدارة حركة الإحالات الطبية ومتابعة الطاقات الإستيعابية والأسرة وإدارة طلبات العلاج بين المناطق وخارج المملكة، ويتم تحويل المستفيدين بين المنشآت الصحية داخل المملكة وخارجها وبين جميع مستويات تقديم الخدمة الطبية.

ويتم ذلك عبر إجراءات عمل وتشريعات موحدة، ومن خلال منصة إلكترونية موحدة للإحالة، بحيث يعتمد متابعة العمليات على معلومات حقيقية وشفافة لقدرات وإمكانيات المستشفيات “التخصصات الصحية، الكوادر الصحية، وضع الأسِرَّة، وغيرها” للقطاعات الصحية كافة “وزارة الصحة، القطاعات الحكومية الأخرى، القطاع الخاص” في الوقت الحقيقي عند إجراء عملية الإحالة ومتابعتها؛ بهدف تقليل الانتظار لقوائم المرضى، والوصول إلى المستهدفات.

ويأتي تدشين المنصة يأتي ضمن جهود “الصحة” لتحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، وفق رؤية المملكة 2030، من أجل تسهيل الوصول للخدمات الصحية والرفع من جودتها.

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