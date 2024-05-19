آرسنال يفوز على إيفرتون بهدفين ويفقد لقب الدوري الإنجليزي

حقق فريق آرسنال الفوز على نظيره إيفرتون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي انتهت منذ قليل، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى آرسنال مع نظيره إيفرتون في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات، في الجولة الثامنة والثلاثين والختامية من البريميرليج.

وأحرز تاكهيريو تومياسو لاعب آرسنال هدف فريقه الأول في الدقيقة 43، وأضاف كاي هافيرتز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 89.

وسجل إدريسا جاي لاعب إيفرتون هدف فريقه الوحيد في المباراة أمام آسنال في الدقيقة 40.

وبهذا الفوز رفع آرسنال رصيده إلى النقطة 89 متواجدًا في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ولكنه لم يحسم اللقب، الذي نجح مانشستر سيتي في التتويج به برصيد 91 نقطة.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي حقق لقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي، والعاشرة في تاريخه، فيما تُوج آرسنال باللقب 13 مرة من قبل.