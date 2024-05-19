بينها “نداء أبشر ميدان” و”مجيب”.. تتويج الفائزين في تحدي أبشر 2024

توّج الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، الفرق الفائزة في تحدي أبشر 2024 الذي أُقيم تحت شعار “نبتكر لمستقبل أذكى”، وذلك تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

تم تنظيم التحدي بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ومركز المعلومات الوطني، وشركة علم، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم اليوم الأحد.

ويهدف التحدي إلى تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في تطوير خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية والميدانية، وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والواقع المعزز والافتراضي.

وشهد التحدي مشاركة واسعة من قبل المبدعين وأصحاب الأفكار، حيث تم تقديم 2470 فكرة إبداعية، وقد تم تقييم هذه الأفكار من قبل لجنة تحكيم متخصصة، لاختيار أفضلها لتلقي الجوائز.

وفازت بالجوائز الرئيسية الأفكار التالية:

المركز الأول: فكرة (نداء أبشر ميدان)

المركز الثاني: فكرة (مجيب)

المركز الثالث: فكرة (إدارة الحوادث الذكي)

المركز الرابع: فكرة (حصيف)

المركز الخامس: فكرة (وصل)

وتم تكريم الفائزين خلال الحفل، بحضور عدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية والجهات الداعمة للتحدي.

ويعتبر “تحدي أبشر 2024” مبادرة هامة تساهم في تعزيز التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، وتفتح المجال أمام الأفكار الإبداعية للمشاركة في تطوير خدمات حكومية ذكية تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.