هالاند يفوز بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثانية على التوالي

حصل النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، على جائزة الحذاء الذهبي لبطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

ونجح مانشستر سيتي في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، لهذا الموسم وهو لديه 91 نقطة، وذلك بعدما فاز اليوم على وست هام يونايتد بثلاث أهداف مقابل هدف.

وتربع هالاند على عرش صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 هدفًا، ويأتي خلفه كول بالمر لاعب تشيلسي في المركز الثاني برصيد 22 هدفًا.

ونجح هالاند في حصد لقب هداف الدوري الإنجليزي، للمرة الثانية على التوالي، بعدما فاز بالحذاء الذهبي الموسم المنقضي، الذي سجل خلاله 36 هدفًا.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي حقق لقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي، والعاشرة في تاريخه، فيما تُوج آرسنال باللقب 13 مرة من قبل.