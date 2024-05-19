التعادل الإيجابي يحسم مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

انتهت أحداث مباراة ريال مدريد وفياريال بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لمثلهم، في بطولة الدوري الإسباني.

واستضاف ملعب لا سيراميكا، أحداث مباراة ريال مدريد وفياريال في الجولة السابعة والثلاثين من الليجا.

وسجل رباعية ريال مدريد كلا من أردا جولر في الدقيقتين 14، 45+2، و خوسيلو في الدقيقة 30، لوكاس فاسكيز في الدقيقة 40.

فيما أحرز الكسندر سورلوث لاعب فياريال أربعة أهداف لفريق فياريال في كلا من الدقائق 39، 48، 52، 56.

وبهذه النتيجة حصل كل فريق على نقطة، حيث يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، ولديه 94 نقطة.

فيما يتواجد فياريال في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني ولديه 52 نقطة في رصيده، جمعهم من 37 مباراة، حيث فاز في 14 لقاء، وتعادل في 10 مواجهات، بينما خسر في 13 مباراة.