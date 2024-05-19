الزمالك يتُوج بلقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه

نجح فريق الزمالك في التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، على حساب نهضة بركان المغربي، اليوم الأحد، بعد الفوز بهدف نظيف.

والتقى الزمالك مع نظيره نهضة بركان في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي الكونفدرالية.

وسجل أحمد حمدي لاعب الزمالك هدف فوز فريقه في الدقيقة 23، في مباراة اليوم.

وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان انتهت بفوز الفريق المغربي بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة أصبحت نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بهدفين لمثلهما، ولكن فريق الزمالك استفاد بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، وتُوج باللقب الأفريقي.

جدير بالذكر أن الزمالك نجح في الفوز بكأس الكونفدرالية، للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعدما في عام 2019.