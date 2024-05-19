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فريق التحرير

19 مايو 2024

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق لـ”الوئام”: القتال في السودان صراعٌ حتى الموت

دوليات
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق لـ”الوئام”: القتال في السودان صراعٌ حتى الموت

يزداد الصراع في السودان دموية يوما بعد يوم، وتتعدّد جبهات القتال بين العاصمة والغرب، حيث تدور معارك ضارية بين الجيش السوداني، مسنودا بقوات الحركات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، شمال مصفاة الخرطوم لتكرار النفط بـ”الجيلي”.

وذكرت قوات الدعم السريع أنها كبّدت الجيش خسائر كبيرة، وأسرَت عددا من الجنود، واستولت على عتاد حربي، ووصلت المعارك بين الطرفين حتى تخوم ولاية نهر النيل.

وفي أبريل الماضي، بدأ الجيش وحلفاؤه من الحركات المسلحة عملية عسكرية واسعة، تهدف لاستعادة السيطرة على مصفاة الجيلي، بعد أن تم حشد أعداد كبيرة من المقاتلين.

وفي 20 من ذات الشهر، أعلنت القوة المشتركة أنّها دمّرت عددا من الدفاعات المتقدّمة لقوات الدعم السريع، وأكّدت أنها ماضية في السيطرة على الموقع، لكن منذ ذلك الوقت توقّفت المعارك البرية في الجيلي، واستعاض عنها الجيش بالقصف عن طريق الطيران المسيّر والمدفعية الثقيلة.

كما تشهد مدينة الفاشر، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 800 ألف نسمة، منذ العاشر من مايو الجاري، اشتباكات متفرّقة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، المدعوم من جماعات مسلحة متحالفة معه في دارفور.

وكان مني أركو ميناوي، حاكم إقليم دارفور، قد دعا المدنيين إلى حمل السلاح للدفاع عن مدينة الفاشر، بعد أن اتهم قوات الدعم السريع “بحشد المزيد من المقاتلين من غرب أفريقيا لاجتياح المدينة”.

ويرى السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أنّ “الصراع في السودان قتال حتى الموت بين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ومحمد حمدان دقلو ‘حميدتي’ قائد قوات الدعم السريع”، مؤكدا أنه “لا يوجد أمل في السلام حتى يقضي طرفٌ على الآخر”.

ويقول السفير رخا، في حديث خاص لـ”الوئام”، إنه “رغم أن الحرب تدخل عامها الثاني، فهي تشتد، ولم تفلح الوساطات السياسية لإيقافها ولا حتى العقوبات الدولية المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية”، مشيرا إلى أن “الحالة السودانية مستعصية، والسودان الذي نعرفه انتهى وذهب إلى غير رجعة”.

ويضيف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق: “العالم العربي انفجر من الداخل، وأكبر مثال على ذلك السودان، ولا مجال للعودة إلى 15 أبريل 2023 (تاريخ اندلاع الأحداث في الخرطوم)، وما حدث هو هدم لفكرة الوطن والدولة واستكمال لأحداث الربيع العربي التي دمّرت العديد من الدول العربية وتفكيك الدول المحيطة بإسرائيل”.

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