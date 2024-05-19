مصيره لا يزال مجهولًا.. وكالة “مهر” تؤكد نبأ تحطم طائرة الرئيس الإيراني

أعلنت وكالة “مهر” الإيرانية نقلًا عن مراسلها تأكيد تحطم المروحية التي كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، في حادث بسبب طقس ضبابي في المنطقة الشمالية من أذربيجان الشرقية.

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ووفق الوكالة الإيرانية، كان الرئيس وموكبه يسافرون المسافة بين خودافارين وتبريز (شمال محافظة أذربيجان الشرقية)، لكن مروحيتهم تحطمت في ظروف جوية سيئة في غابة ديزمار والمنطقة الجبلية بين قريتي عوزي وبير داود.

ولم ترد تقارير مؤكدة إلى الآن عن مصير ركاب المروحية في الحادث، بينما أعلن اقتراب فريق البحث والإنقاذ من موقع تحطم المروحية، وفقًا لما نقلته “مهر”.

وذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية في البداية أن المروحية قد هبطت بشدة بسبب سوء الأحوال الجوية.

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وقال أصغر عباس غولي زاده، قائد الحرس الثوري الإيراني في شرق أذربيجان، إن قواته رصدت إشارة من المروحية والهاتف المحمول لأحد أفراد الطاقم في موقع الحادث.

وقال القائد: “في الوقت الحالي، نغادر مع جميع القوات العسكرية إلى المنطقة المعنية وآمل أن نقدم أخبارًا جيدة للناس”.