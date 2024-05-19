كُشفت هويتها بعد 19 عامًا.. اللحظات الأخيرة في حياة تونيت جاكسون ضحية إعصار كاترينا

بعد ما يقرب من عقدين على وفاة امرأة خلال إعصار كاترينا، الذي ضرب سواحل الولايات المتحدة في أغسطس 2005، سمحت اختبارات الطب الشرعي الحديثة أخيرًا للسلطات الأمريكية بالتعرف على رفات تونيت والتمان جاكسون.

كيف كانت اللحظات الأخيرة في حياة تونيت؟

وفق ما نقلته شبكة “cbs-news“، ذكرت شركة علم الأنساب الجيني الشرعي Othram، فإن تونيت جاكسون جرفتها مياه الفيضانات التي قسمت منزلها في بيلوكسي بولاية ميسيسيبي إلى نصفين، خلال الإعصار المدمر الذي ضرب ساحل الخليج في أغسطس 2005.

كانت المرأة، التي بلغت حينها 46 عامًا، مختبئة في علية منزلها مع زوجها هاردي جاكسون، محتمين من ارتفاع منسوب المياه، كما يقول مايكل فوجين، مدير إدارة الحالات في Othram، التي تتعاون بشكل روتيني مع وكالات إنفاذ القانون للمساعدة في حل القضايا الباردة باستخدام تقنية الحمض النووي.

جرفت الفيضانات كلا من جاكسون وزوجها، لكن هاردي تمكن من الوصول إلى شجرة قريبة ونجا في النهاية من الإعصار، بينما لم يتم العثور على جثة جاكسون منذ ذلك الوقت.

كانت تونيت أمامهم طوال هذا الوقت

بعد حوالي أسبوع من هدوء إعصار كاترينا في سبتمبر 2005، اكتشف فريق البحث والإنقاذ بقايا بين أنقاض منزلين تم تدميرهما في سانت مارتن على بعد عدة أميال من مدينة بيلوكسي بولاية ميسيسيبي. وعلى الرغم من أن المحققين تمكنوا من تحديد الخصائص الأساسية للجثة، مثل البقايا التي تنتمي إلى امرأة سوداء من المحتمل أن تكون في الخمسينيات من عمرها، والتي كان طولها بين 5 أقدام و1 بوصات و5 أقدام و5 بوصات، إلا أنهم لم يتمكنوا من تطوير خيوط ذات مغزى فيما يتعلق بمن كانت بالفعل، وأصبحت القضية باردة.

تم دفن رفات “جاكسون” لاحقًا في مقبرة ماكبيلا في مدينة باسكاجولا، مع شاهد قبر كُتب عليه “جين (حب)” وعُرفت كضحية مجهولة للإعصار.

“في تلك المرحلة، كان من غير المؤكد لمن الجثة”؛ قال الملازم في شرطة باسكاجولا دارين فيرسيغا، الذي شارك في التحقيق في هوية جاكسون، والذي أضاف: “في عام 2005، عندما تم العثور على رفات جين لوف أو تونيت، لم يكن علم الأنساب الجيني الشرعي أداة متاحة”.

علم الجينات يحل قضية تونيت بعد 19 عامًا

كانت هوية جاكسون الحقيقية لغزًا حتى وقت قريب جدًا، حيث نسق مكتب التحقيقات في ميسيسيبي ومكتب الفحص الطبي بالولاية لاستخراج الجثة العام الماضي فقط على أمل اكتشافها. ودخلت وكالات إنفاذ القانون في شراكة مع Othram، حيث سحب العلماء عينة من الحمض النووي من بقايا الهيكل العظمي واستخدموا تسلسل الجينوم الشرعي لبناء ملف تعريف كامل لها.

وساعد علم الأنساب الجيني – حيث يتم الجمع بين تنميط الحمض النووي واختباره بشكل أساسي مع طرق التحقيق النموذجية لتتبع شجرة العائلة – في تحديد الأقارب المحتملين الذين أعطوا المحققين خيوطًا جديدة للمتابعة، ومن ثم تم الكشف عن هوية المرأة بأنها تونيت والتمان جاكسون، التي انتهت حياتها بشكل مأساوي غرقًا في الإعصار، الذي ضرب جنوب شرق الولايات المتحدة في أواخر أغسطس من العام 2005، وأودى بحياة أكثر من 1800 شخص، وصنف باعتباره أحد أسوأ الأعاصير في تاريخ الولايات المتحدة.