الهلال يطلب طاقم تحكيم أجنبي لمباراته أمام النصر بنهائي كأس الملك

كشفت تقارير صحفية بأن الهلال توجه بطلب رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم لاستقطاب طاقم تحكيم أجنبي في مباراته أمام النصر.

ويستعد الهلال لمواجهة غريمه التقليدي النصر في نهائي كأس الملك.

وأكدت صحيفة الرياضية إلى أن الهلال والنصر يرغبان في جلب طاقم تحكيم أجنبي في نهائي كأس الملك.

وأوضحت الرياضية إلى أن النصر كان قد تقدم بطلب رسمي للاتحاد السعودي، يوم 2 مايو الجاري، من أجل جلب طاقم تحكيم أجنبي.

وأشارت الرياضية إلى أن إدارة نادي النصر تعهدت بتحمل كافة المصاريف المالية لحكام النهائي، واشترطت حكامًا من فئة النخبة في العالم.

وكان النصر تأهل للدور النهائي لبطولة كأس الملك، بعدما تخطى عقبة الخليج بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، فيما صعد الهلال لذات الدور بعدما فاز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

وتبلغ تكلفة طاقم الحكام الأجنبي المكون من أربعة، 175 ألف ريال، فيما تبلغ قيمة الطاقم المكون من خمسة 219 ألف ريال.

جدير بالذكر أن أخر مباراة جمعت بين النصر والهلال انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.