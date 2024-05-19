آخر تطورات تجديد عقد جيسوس مع الهلال

كشفت تقارير صحفية أخر تطورات تجديد عقد جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مع الزعيم.

وتُوج الهلال بلقب الدوري السعودي هذا الموسم تحت قيادة جورجي جيسوس، دون هزيمة، وللمرة التاسعة عشر في تاريخه.

ووفقًا للصحفي الإيطالي رودي جاليتي فأن المفاوضات بين جيسوس ونادي الهلال انتهت، واتفق الطرفين على تمديد عقد المدرب البرتغالي لمدة عامين حتى عام 2026.

وتعادل الهلال إيجابيًا مع غريمه التقليدي النصر، بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك، في الجولة الماضية من الدوري السعودي.

ويملك الهلال 90 نقطة في رصيده، متصدرًا جدول ترتيب الدوري السعودي، وفي المقابل يتواجد النصر في الوصافة برصيد 78 نقطة.