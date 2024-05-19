مورينيو وأليجري مرشحان لخلافة جاياردو في الاتحاد

يبحث نادي الاتحاد خلال الفترة الحالية، لمدرب جديد للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا مارسيلو جاياردو المدرب الحالي.

ويرغب الاتحاد في تعيين مدرب جديد، بعد سلسلة النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق في الفترة الأخيرة، خاصة بعد غيابه بشكل رسمي عن النسخة الأولى من دوري النخبة الآسيوي.

وأكد الصحفي الإيطالي رودي جاليتي بأن جوزيه مورينيو و ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس الذي تمت إقالته منذ أيام، من ضمن قائمة المرشحين لتدريب فريق الاتحاد.

وكان نادي يوفنتوس أعلن الجمعة الماضي، عن إقالة ماسيميليانو أليجري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من منصبه.

وتُوج يوفنتوس تحت قيادة أليجري بكأس إيطاليا هذا الموسم، بعدما فاز على أتالانتا بهدف نظيف، وكان عقد المدرب سينتهي مع البيانكونيري بنهاية الموسم الجاري.

وفشل الاتحاد في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات له في الدوري، حيث تعادل إيجابيًا مع الخليج بهدف لمثله، وسقط في فخ الهزيمة أمام كلا من الشباب، وأبها، والاتفاق على الترتيب.

ويتواجد الاتحاد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 51 نقطة في رصيده، حيث خاض العميد 32 مباراة، فاز في 15 لقاء، وتعادل في 6 مباريات، فيما تعرض للهزيمة في 11 مواجهة.