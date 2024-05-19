الاتحاد: الأخبار التي تصل لنا من الرابطة بشأن برنامج الاستقطاب ليست إيجابية

أكد دومينغو الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، بأن الفريق يحتاج لضم لاعبين جدد استعدادًا للموسم الجديد، وبأن الأخبار التي تصل للنادي من الرابطة وبرنامج الاستقطاب ليست إيجابية.

ويتواجد الاتحاد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 51 نقطة في رصيده، حيث خاض العميد 32 مباراة، فاز في 15 لقاء، وتعادل في 6 مباريات، فيما تعرض للهزيمة في 11 مواجهة.

وقال دومينغو الرئيس التنفيذي للاتحاد في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “بعد مشاركة مجلس الإدارة، سنتخذ القرارات اللازمة والضرورية، من أجل الاستعداد للموسم الجديد بشكل صحيح”.

وتابع: “ومن المهم أيضًا أن نوضح بأن الموسم المقبل، سنحتاج بأن نضع اللاعبين المناسبين في هذا النادي، والمشكلة التي لدينا بأن الأخبار التي تصل لنا من رابطة المحترفين، بخصوص برنامج الاستقطاب ليست إيجابية”.

وأختتم: “وأنا أخشى بأنه إذا لم يتم إتخاذ القرارات في الوقت المناسب، فلن نتمكن من الاستعداد للموسم بالشكل الذي يستحقه النادي، أو بالطريقة التي يستحقها تمويلنا”.

جدير بالذكر إلى أن الاتحاد فشل في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات له في الدوري، حيث تعادل إيجابيًا مع الخليج بهدف لمثله، وسقط في فخ الهزيمة أمام كلا من الشباب، وأبها، والاتفاق على الترتيب.