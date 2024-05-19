لاعب القادسية يُجري عملية الرباط الصليبي في قطر بنجاح

كشفت تقارير صحفية عن إجراء إبراهيم محنشي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية عملية جراحية في الرباط الصليبي في قطر.

وتعرض محنشي للإصابة خلال مشاركته مع فريقه في مباراة أحد، وذلك بالجولة الثلاثين من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وأكدت صحيفة الرياضية بأن مدة غياب محنشي ستترواح بين 9 أشهر إلى عام، مما يعني بأن اللاعب سيغيب مدة طويلة عن فريقه.

وصعد فريق القادسية إلى دوري روشن السعودي، ويستعد لمواجهة فريق هجر يوم الأربعاء القادم، في المباراة التي ستجمع الفريقين بالجولة الثالثة والثلاثين من منافسات يلو.

جدير بالذكر أن فريق القادسية كان قد حسم لقب الدوري، قبل نهاية المسابقة بجولتين، وبالتحديد بعدما حقق الفوز على النجمة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثانية والثلاثين، بالمباراة التي جمعت الفريقين يوم الإثنين الماضي