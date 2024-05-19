النصر والاتحاد يتخذان قرار بشأن عمر هوساوي

أتخذ ناديي النصر والاتحاد قرار جديد، بشأن اللاعب عمر هوساوي في مباراة الكلاسيكو التي ستجمع الفريقين ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي النصر مع نظيره الاتحاد يوم الإثنين المقبل، في إطار الجولة الرابعة والثلاثين والختامية من دور روشن السعودي.

وكشفت صحيفة الرياضية عن اتفق حدث بين ناديي النصر والاتحاد، بتكريم اللاعب عمر هوساوي، وجاءت هذه الخطوة من الناديين بعد حصولهما على موافقة رابطة الدوري السعودي على الاحتفاء باللاعب الذي سيكون الموسم هو الأخير له في الملاعب.

وتُوج هوساوي مع فريق النصر بخمسة ألقاب خلال 9 مواسم، وهم ثلاث مرات دوري المحترفين، وبطولة كأس السوبر السعودي، وكأس ولي العهد.

فيما انتقل هوساوي لصفوف الاتحاد في موسم الانتقالات الصيفية لعام 2020، والذي حصد معه لقب بطولة الدوري للمحترفين وكأس السوبر السعودي.

ويتواجد الاتحاد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 51 نقطة في رصيده، حيث خاض العميد 32 مباراة، فاز في 15 لقاء، وتعادل في 6 مباريات، فيما تعرض للهزيمة في 11 مواجهة.

فيما يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 78 نقطة، حيث خاض 32 مباراة، نجح العالمي في الفوز 25 لقاء، وتعادل في 3 مواجهات، بينما خسر 4 مرات.