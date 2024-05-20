وفاة الرئيس الإيراني والوفد المرافق له حادث تحطم المروحية

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، صباح اليوم الاثنين، عن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في حادث تحطم مروحية.

أكد الرئيس التنفيذي للرئيس الإيراني محسن منصوري، مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية الرئاسية.

اقرأ أيضًا: الحكومة الإيرانية تعقد اجتماعا عاجلا بعد وفاة رئيسي وعبداللهيان

وقال منصوري عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ”.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على متن مروحية الرئيسي الإيراني، بالإضافة إلى محمد علي آل هاشم ممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية، ومالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية، وطاقم المروحية.