بعد وفاة رئيسي.. ماذا يقول الدستور الإيراني بشأن خليفته المحتمل؟

كشف التلفزيون الرسمي الإيراني، عن مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته أمير عبد اللهيان في حادثة تحطم طائرة مروحية بشمال شرقي البلاد.

ومن المتوقع أن يتولى المرشح الأولى لخلافته محمد مخبر رئاسة إيران، وذلك وفقًا للدستور الإيراني.

وتنص المادة 131 من الدستور الإيراني على أنه إذا توفي الرئيس وهو في منصبه، يتولى نائبه الأول المنصب، بتأكيد من المرشد الإيراني، الذي له القول الفصل في جميع شؤون الدولة.

ويتولى مجلس يتألف من النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ترتيب انتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها 50 يوما.

يُذكر أنه في أغسطس 2021 اختار الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، محمد مخبر، كنائب أول له في إيران.