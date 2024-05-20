ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 84.14 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، لتواصل مكاسب الأسبوع الماضي، تزامنًا مع تأكيد خبر وفاة الرئيس الإيراني والوفد المرافق له في حادث تحطم مروحية.

ةبحلول الساعة 04:49 بتوقيت غرينتش، صعد خام برنت 16 سنتًا بما يعادل 0.19% إلى 84.14 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.04% إلى 80.09 دولار للبرميل.

اقرأ أيضًا: أمطار رعدية على 7 مناطق بالسعودية

وكان خام برنت أنهى الأسبوع الماضي مرتفعًا بنحو 1%، وهو أول مكسب أسبوعي له في ثلاثة أسابيع، في حين ارتفع خام غرب تكساس 2% بفضل تحسن المؤشرات الاقتصادية من الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكي النفط في العالم.